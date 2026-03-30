Los platos típicos de Semana Santa en Bolivia: ¿qué se come en estos días?

Durante la Semana Santa, la gastronomía boliviana se caracteriza por la preparación de platos tradicionales sin carne roja, en especial el Viernes Santo, como parte de una costumbre que simboliza a los 12 apóstoles.

Entre los alimentos más representativos se encuentran la sajta de papalisa, el locro de zapallo, el queso humacha, humintas y la sopa de pan, además de variedades de pescado como el pejerrey, pacú, sábalo, tambaquí y surubí, preparados a la parrilla, a la plancha o en guisos.

También destacan opciones como el plato paceño, elaborado con choclo, papa, habas y queso, y preparaciones como el pejtu de habas o de fideo, acompañados de arroz, huevo y ají molido.

En esta temporada predominan los ingredientes como verduras, legumbres y productos locales, entre ellos la papalisa, el zapallo, la quinua y las habas. Asimismo, se incluyen guarniciones y platos como papas a la huancaína, papa pica y diferentes sopas a base de pan o fideo.

Los dulces también forman parte de la tradición, con preparaciones como el arroz con leche, que complementan la mesa familiar.

En Cochabamba, estas costumbres gastronómicas se mantienen vigentes y forman parte de la identidad cultural. Desde la Dirección de Turismo de la Alcaldía se impulsan actividades en el cerro San Pedro para que la población y visitantes puedan degustar estos platos durante el feriado.

Aunque la tradición señala la preparación de 12 platos, muchas familias optan por compartir los más emblemáticos, manteniendo viva una práctica que combina fe, cultura y productos locales.

Algunas personas dedicadas a la gastronomía indicaron que no se come carne roja en Semana Santa como un acto de penitencia, respeto y ayuno para conmemorar el sacrificio de Jesús, quien dio su cuerpo y sangre. La tradición católica considera la carne roja como símbolo del cuerpo de Cristo y un "manjar" lujoso, por lo que su abstinencia simboliza.

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