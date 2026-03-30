Procesiones, Vía Crucis y tradición: así se vivirá la Semana Santa en Bolivia

Bolivia vivirá la Semana Santa 2026 con un calendario de actividades religiosas y culturales en los nueve departamentos, desde el Domingo de Ramos (29 de marzo) hasta el Domingo de Pascua (5 de abril), con el Viernes Santo como jornada central.

A nivel nacional, la agenda mantiene una estructura común con misas matutinas, Vía Crucis en la mañana del viernes, celebraciones de la Pasión a las 15:00 y procesiones durante la tarde y noche.

En La Paz, las actividades comienzan con la bendición de palmas desde las 07:00. El Jueves Santo se realizará el lavatorio de pies a las 19:00 y la adoración al Santísimo desde las 20:30.

El Viernes Santo, el Vía Crucis iniciará a las 08:00 y la procesión del Santo Sepulcro partirá cerca de las 18:00. En Copacabana, el ascenso al cerro Calvario comenzará desde las 06:00.

En Sucre, el Vía Crucis al cerro Churuquella está previsto para el miércoles 1 de abril a las 06:30, mientras que el viernes se realizará la procesión del Santo Sepulcro a las 19:00.

Además, se programan conciertos de música sacra y el tradicional festival de los 12 platos desde el mediodía del Viernes Santo.

En Santa Cruz, las celebraciones incluyen bendición de palmas, vigilias y procesiones en distintos barrios. En las Misiones Jesuíticas, destacan los conciertos de música barroca en horario nocturno.

En San Ignacio de Moxos (Beni), las representaciones religiosas estarán acompañadas de música barroca misional, con actividades centrales el jueves y viernes.

En Cochabamba, el Viernes Santo contempla el Vía Crucis desde las 08:30 y celebraciones principales a las 15:00, junto con ferias gastronómicas.

En Oruro, las actividades incluyen Vía Crucis por la mañana y procesiones por la tarde, mientras que en Potosí se desarrollarán recorridos por templos históricos y actos litúrgicos durante la jornada.

En Pando, las actividades se concentrarán el Viernes Santo con celebraciones desde las 15:00 y procesiones en la tarde.

La Semana Santa se consolida como una de las festividades más relevantes del país, no solo por su significado religioso, sino también por su impacto cultural y turístico en distintas regiones.

Mira la programación en Red Uno Play