¿Conviene cambiar dólares hoy? Así amanece el tipo de cambio paralelo este lunes 30 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este lunes 30 de marzo una ligera variación en su cotización, según datos difundidos por plataformas digitales que monitorean el tipo de cambio fuera del sistema financiero regulado.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,34 para la compra y Bs 9,29 para la venta. En comparación con el domingo, se observa un incremento en la compra y una disminución en la venta.

El día anterior, ese mismo sitio reportaba Bs 9,10 para la compra y Bs 9,33 para la venta, lo que evidencia un ajuste en ambas puntas del mercado.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, también reporta movimientos en la jornada. Según esta fuente, el dólar paralelo se sitúa en Bs 9,34 para la compra y Bs 9,31 para la venta.

En su registro del cierre del domingo, esa plataforma indicaba Bs 9,35 para la compra y Bs 9,34 para la venta, reflejando una leve variación en ambos valores.

El mercado paralelo de divisas en Bolivia no forma parte del sistema financiero regulado. Sin embargo, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos, especialmente en operaciones realizadas en moneda extranjera.

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