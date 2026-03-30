¿Se intensifican las lluvias? El detalle del pronóstico para este lunes 30 de marzo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 30 de marzo se prevén lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones de Bolivia, con mayor intensidad en el oriente del país.

Lluvias en el Occidente

La jornada estará marcada por precipitaciones continuas.

En La Paz, se esperan lluvias con temperaturas entre 7°C y 22°C, mientras que El Alto tendrá condiciones similares, con valores entre 3°C y 17°C.

En Oruro, el pronóstico también incluye lluvias, con temperaturas de 6°C a 19°C, y en Potosí se prevén precipitaciones con registros entre 3°C y 20°C.

Valles con nubosidad y tormentas

La región de los Valles presentará cielos nublados y lluvias en algunas zonas.

Cochabamba tendrá temperaturas entre 12°C y 26°C, con alta probabilidad de lluvias. En Sucre, se anuncian tormentas eléctricas, con valores entre 11°C y 26°C.

Por su parte, Tarija tendrá una jornada mayormente nubosa, sin probabilidad de lluvias, y temperaturas que oscilarán entre 14°C y 29°C.

Tormentas eléctricas en el Oriente

En el Oriente boliviano, el Senamhi prevé tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz registrará temperaturas entre 21°C y 30°C, con cielo nublado y precipitaciones. Trinidad tendrá tormentas eléctricas, con valores entre 22°C y 33°C.

En Cobija, también se esperan tormentas eléctricas, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 28°C.

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