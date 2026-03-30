Lluvias generan derrumbes y suspenden salidas hacia los Yungas

Las precipitaciones persistentes en el departamento de La Paz continúan afectando la transitabilidad hacia los Nor Yungas y Sur Yungas, donde varias rutas presentan daños por desbordes de ríos y afectaciones en la plataforma vial.

Desde la Terminal Minasa, Juan Hidalgo, encargada de la Unidad de Tránsito del lugar, informó que actualmente los buses y camiones no están operando hacia estas regiones debido a las condiciones de las carreteras.

“Los minibuses toman rutas alternas (…) pero los buses y camiones no están ingresando”, explicó la autoridad, señalando que estas vías alternas son más largas, pero permiten mantener cierta conectividad.

Asimismo, confirmó que las lluvias continuarán durante el fin de semana, lo que obliga a extremar precauciones.

“Siempre se les ha recomendado controlar la velocidad (…) no invadir carriles y contar con el equipo de viaje correspondiente”, indicó.

Pese a las restricciones hacia los Yungas, otras rutas interprovinciales operan con normalidad, aunque bajo constante monitoreo de las autoridades.

Desde el reporte se advirtió a la población que, si tiene previsto viajar a estas regiones, tome previsiones ante posibles demoras o suspensiones, considerando que son las zonas más afectadas por las condiciones climáticas.

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