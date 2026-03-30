Últimos días para cobrar el bono PEPE: esto debes saber antes del 30 de abril

La cuenta regresiva ya comenzó. El bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) está en su fase final y las autoridades recuerdan a la población que el plazo máximo para cobrar vence el 30 de abril de 2026.

Este beneficio, que asciende a Bs 150, comenzó a pagarse el pasado 26 de enero a través de más de 40 entidades financieras en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos.

¿Cómo cobrar el bono?

Los beneficiarios pueden acudir a la entidad financiera más cercana siguiendo un cronograma basado en la fecha de nacimiento.

Por ejemplo:

Si naciste el 26 de enero, puedes cobrar el día 26 de cada mes.

Requisitos

Para recibir el bono, solo necesitas:

Cédula de identidad original

Fotocopia del documento

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si mi fecha cae en fin de semana o feriado?

Podrás cobrar el siguiente día hábil.

¿Y si no cobré en mi fecha asignada?

No pierdes el beneficio. Puedes cobrarlo después y recibir el monto acumulado de hasta tres meses, siempre que lo hagas antes del 30 de abril.

¿Debo registrarme?

No. El pago es automático, basado en registros oficiales del Estado.

¿Quiénes reciben el bono?

El beneficio está dirigido a:

Madres gestantes y con niños menores de dos años

Padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio

Personas con discapacidad (visual/auditiva, grave o muy grave)

Adultos mayores sin jubilación

En el caso de beneficiarios no rentistas de la Renta Dignidad, el pago se realiza junto a su boleta mensual.

No lo dejes para el último día

Desde el Gobierno reiteran el llamado: ningún beneficiario debe dejar pasar esta fecha.

El 30 de abril marca el cierre definitivo del pago.

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