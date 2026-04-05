Angustia en Quime: intensifican la búsqueda del bebé arrastrado por el río

El menor desapareció luego de un accidente de tránsito en el que un vehículo cayó desde un puente. Equipos de rescate continúan el operativo en la zona.

Equipos de Bomberos intensifican la búsqueda de un bebé desaparecido en la localidad de Quime, quien fue arrastrado por el río tras un accidente de tránsito en el que un minibús cayó desde un puente.

El teniente Casas informó que inicialmente se movilizó un equipo de cinco efectivos del grupo Bersa, quienes comenzaron el operativo en la zona donde ocurrió el hecho.

“Por temas de seguridad, el trabajo se suspendió durante la noche, pero hoy se continuará con la búsqueda durante toda la jornada”, explicó.

Búsqueda en el río

Las tareas de rastreo se concentran en áreas cercanas al puente Pasankeri, desde donde el menor habría sido arrastrado por la corriente, ampliando el recorrido en busca de indicios.

El personal permanecerá en el lugar hasta dar con el paradero del bebé, en cumplimiento de la instrucción de autoridades departamentales y nacionales.

Refuerzan el operativo

Se prevé la llegada de más personal especializado, que se sumará a las labores para ampliar el radio de búsqueda y fortalecer el trabajo en el río y zonas aledañas.

Piden apoyo de la población

Desde Bomberos solicitaron la colaboración de los pobladores del sector, señalando que cualquier información puede ser clave para avanzar en la localización del menor.

“Toda información es importante para poder enfocarnos en un lugar específico”, indicó la autoridad.

El hecho ha generado consternación en la región, mientras continúan los esfuerzos para encontrar al bebé en medio de las difíciles condiciones del terreno.

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