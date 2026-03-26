"Iba por medicina para mi hija": El testimonio del mototaxista que casi pierde la vida por no atropellar a un perro

Un motociclista estuvo a punto de perder la vida tras protagonizar un aparatoso accidente en la avenida Los Chacos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho, que quedó registrado en un video de apenas 10 segundos difundido en redes sociales, muestra lo cerca que estuvo de terminar en tragedia.

En las imágenes se observa cómo el conductor circula con normalidad por la vía hasta que, de manera repentina, un perro aparece en medio de la calle. El animal se detiene unos segundos y luego intenta cruzar, provocando que el motociclista lo impacte y salga expulsado de su vehículo.

Segundos después, un micro de transporte público ingresa en escena, aumentando la tensión del momento. La motocicleta queda debajo del vehículo de mayor tamaño, mientras el conductor cae sobre el asfalto a escasos centímetros de ser arrollado.

El protagonista del accidente, Alex Melendres, relató que aún siente dolores producto de la caída, pero agradece haber sobrevivido. “Gracias a Dios salí de todo esto. Tuve la reacción de saltar de la moto porque pensé que iba a esquivar al perro, pero no pude”, contó.

Melendres también explicó que se dirigía con urgencia a una farmacia tras recibir un mensaje de su esposa, quien le alertó que su hija se encontraba mal de salud. “Fue por mi hija que estaba yendo con fuerza”, afirmó.

El motociclista, que trabaja como mototaxista, señaló que su herramienta de trabajo quedó completamente destrozada, lo que ahora le impide generar ingresos. Sin embargo, destacó que llevaba casco al momento del accidente, lo que fue clave para evitar consecuencias fatales. Además, informó que su hija ya se encuentra recuperada.

“Ahora ya no tengo cómo trabajar. Todo por evitar arrollar al perro, pero son cosas que pasan”, lamentó. También resaltó la rápida reacción del conductor del micro: “Gracias a Dios él reaccionó bien, porque si no, el micro iba a pasar por mi cabeza”.

Tras lo ocurrido, reflexionó sobre la importancia de la precaución al conducir. “Esto me enseñó que debo manejar con cuidado, estar atento a los perros y más aún cuando estoy con pasajeros”, agregó.

Las personas que deseen colaborar con Alex Melendres pueden comunicarse al número 780 11 909.

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