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¡Insólito accidente! Un perro se cruza, un motociclista cae tras atropellarlo y casi termina bajo un micro

En las imágenes se aprecia al conductor desplazándose con normalidad por la vía, cuando de manera repentina aparece un perro que, aparentemente, se detiene unos instantes para rascarse antes de intentar cruzar la calle.

Charles Muñoz Flores

24/03/2026 16:31

Motociclista se salva tras chocar con un perro y quedar a centímetros de un micro. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un motociclista protagonizó un accidente que por poco termina en tragedia en la avenida Los Chacos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según se observa en un video de aproximadamente 10 segundos que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa al conductor desplazándose con normalidad por la vía cuando, de manera repentina, aparece un perro que, según el video, se detiene unos instantes para rascarse antes de intentar cruzar la calle. Segundos después, el motociclista impacta contra el animal y sale expulsado de su vehículo.

Casi de forma simultánea, un micro de transporte público ingresa en escena. En ese momento, la motocicleta queda debajo del vehículo de mayor tamaño, mientras el conductor cae sobre la calzada a escasos centímetros de ser arrollado.

El perro, por su parte, logra levantarse tras el impacto y huye rápidamente, perdiéndose fuera del ángulo de la cámara.

De manera casi milagrosa, el motociclista consigue incorporarse por sus propios medios y alejarse del lugar, evitando ser alcanzado por el micro. No obstante, su motocicleta quedó atrapada debajo del transporte público.

 

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