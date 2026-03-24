Policía alista traslado de detenidos vinculados a Sebastián Marset a cárceles del interior del país

En instalaciones del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, altos mandos policiales sostienen una reunión clave para definir los detalles de un operativo de seguridad destinado al traslado de privados de libertad vinculados al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

De acuerdo con información preliminar, al menos 10 de los 15 detenidos serán reubicados en distintos centros penitenciarios del país, en un operativo que contempla estrictas medidas de seguridad. Las autoridades evalúan ejecutar el traslado en un solo vuelo, con el objetivo de optimizar la logística y reducir riesgos durante el procedimiento.

Los privados de libertad serían distribuidos en cárceles de Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz en las próximas horas, como parte de una estrategia para evitar la concentración de internos vinculados a una misma estructura criminal.

El operativo se desarrolla en medio de un fuerte resguardo policial y bajo reserva institucional, mientras se aguarda un informe oficial que confirme los detalles del traslado, así como los motivos específicos de la redistribución de los detenidos.

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