Fiscalía y Felcn realizan microaspirado a avionetas en el aeródromo Coloradillo; una sería de Marset

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), junto a peritos del Instituto de Investigaciones Forenses, ejecutaron la mañana de este martes un operativo en el aeródromo Coloradillo, ubicado en Warnes, donde se inició el microaspirado de al menos siete avionetas incautadas en el marco de la investigación contra el narcotráfico.

El procedimiento se desarrolla tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado una pieza clave dentro de estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades intervinieron dos hangares en el aeródromo, donde se encontraron alrededor de 11 aeronaves. Se presume que al menos una de ellas estaría vinculada a Marset, conocido como el “Rey del Sur”.

El microaspirado consiste en la recolección de micropartículas en superficies, una técnica científica que permite detectar rastros de sustancias controladas. Con este procedimiento, los investigadores buscan determinar si las avionetas fueron utilizadas para el transporte de droga hacia otros países de la región.

El hangar inspeccionado ya había sido intervenido en operativos anteriores, dentro de las pesquisas orientadas a desarticular la logística aérea empleada por organizaciones criminales que operan desde Bolivia.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial con los resultados del microaspirado. Sin embargo, se prevé que en las próximas horas el Ministerio Público brinde un reporte detallado sobre los hallazgos y el avance de la investigación.

El operativo forma parte de una serie de acciones posteriores a la captura de Marset, con las que se busca desarticular por completo su red de operaciones en el país.

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