Marset refuerza su defensa con exfiscal de EE.UU. experto en crimen organizado

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (34) reforzó su equipo legal en Estados Unidos con la incorporación del exfiscal Gene Rossi, un abogado con amplia trayectoria en casos de crimen organizado y narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, Rossi cuenta con casi tres décadas de experiencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde participó en más de 110 juicios federales, incluidos 90 con jurado. Su carrera incluye el manejo de casos complejos tanto en el ámbito penal como civil.

Entre 1989 y 2001, integró la División Tributaria del Departamento de Justicia, donde llevó investigaciones vinculadas al narcotráfico y formó parte del Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF). Posteriormente, se desempeñó como fiscal adjunto en el Distrito Este de Virginia, una jurisdicción clave para procesos federales de alto perfil.

Durante su gestión, Rossi supervisó investigaciones relacionadas con la crisis de opioides, homicidios, terrorismo, corrupción pública e inmigración. Además, lideró unidades especializadas en narcóticos y casos especiales, y capacitó a más de mil fiscales dentro del sistema judicial estadounidense.

Su experiencia en litigios de alto impacto le valió reconocimiento dentro de la División de Alexandria, donde incluso se designó un espacio con su nombre, conocido como la “Sala de Guerra Gene Rossi”.

Rossi se integrará al equipo de defensa de Marset, que ya está conformado por los abogados Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Santiago Moratorio.

Marset fue detenido el 13 de marzo en un operativo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos ante la justicia federal. Actualmente permanece recluido en una prisión en Alexandria, Virginia, luego de que un juez le negara la libertad bajo fianza al considerar que existe un alto riesgo de fuga.

El proceso judicial continúa en curso mientras las autoridades avanzan en la investigación del caso, considerado uno de los más relevantes en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional.

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