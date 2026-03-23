Así huyeron los sujetos que enmanillaron a dos policías de la Felcn en vivienda vinculada a Marset

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos que redujeron y enmanillaron a dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) escaparon a bordo de una camioneta blanca en la zona del Urubó, en Santa Cruz.

El hecho se registró en una vivienda vinculada al presunto narcotraficante Sebastián Marset, que se encontraba bajo custodia policial en Estados Unidos. Según reportes preliminares, los uniformados fueron sorprendidos por un grupo de individuos, quienes los redujeron y les colocaron manillas antes de ingresar al inmueble.

De acuerdo con la información inicial, los atacantes presuntamente se llevaron las armas de reglamento de los efectivos antes de darse a la fuga.

Los dos policías fueron posteriormente encontrados enmanillados en el interior del domicilio, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles sobre su estado.

Este inmueble había sido intervenido el viernes 13 de marzo, en un operativo que incluyó otros allanamientos en la zona del Urubó, en el marco de las investigaciones contra el denominado “Rey del Sur”.

El fiscal Ismael Palenque indicó que se espera un informe oficial sobre lo ocurrido. “Supongo que el fiscal de Porongo, Franz Delgadillo, brindará información al respecto”, señaló.

Hasta ahora, el caso se encuentra en investigación.

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