Las elecciones subnacionales desarrolladas el pasado domingo 22 de marzo dejaron un escenario político marcado por la irrupción de perfiles poco convencionales que lograron posicionarse en el primer lugar de la votación en sus respectivas regiones.

Una exreina de belleza en Pando, un representante de la comunidad menonita en Santa Cruz y una docente universitaria en Chuquisaca destacan entre las principales sorpresas de la jornada electoral.

En el departamento de Pando

Gabriela de Paiva Padilla, nacida en Cobija, pasó de las pasarelas a liderar la carrera por la Gobernación. Con formación en ingeniería electromecánica, su trayectoria combina el ámbito técnico con el impulso a la identidad regional desde plataformas digitales y certámenes de belleza, donde obtuvo títulos como Miss Pando y Miss Asia Pacific Bolivia.

De Paiva decidió postularse por la Alianza Libre, tras recibir invitaciones de distintas fuerzas políticas, apostando por una campaña centrada en el desarrollo regional. De acuerdo con datos preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral, alcanzó 22.464 votos (45,82%) con el 98% de actas computadas, superando por más de 10 puntos a su inmediato contendiente, lo que le permitiría asegurar la victoria en primera vuelta, a la espera de la confirmación oficial.

En el municipio de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz

Johan Bergen, conocido como “El Menono”, protagonizó otro de los resultados destacados. Nacido en 1990 y miembro de la comunidad menonita asentada en Bolivia desde mediados del siglo XX, Bergen desarrolló su campaña bajo los ejes de servicio, honestidad y renovación.

Como candidato de la agrupación Fuerza y Esperanza (FE), postuló a la Alcaldía de Cuatro Cañadas, recorrió comunidades y propuso mecanismos de seguimiento a la gestión municipal. Según el SIREPRE, obtuvo 5.944 votos (59,15 %), consolidando una victoria contundente. La jornada electoral coincidió, además, con su cumpleaños, ocasión en la que celebró el respaldo ciudadano con un mensaje de unidad y compromiso hacia todos los sectores del municipio.

En Chuquisaca

La docente universitaria Fátima Elva Tardío Quiroga se perfila como la próxima alcaldesa de Sucre. Con una sólida trayectoria académica en Derecho, formación de posgrado y experiencia en la gestión universitaria incluyendo funciones como decana y rectora interina de la Universidad San Francisco Xavier, Tardío representa un perfil técnico en la contienda política.

Su candidatura por la Alianza Gente Nueva se centró en propuestas vinculadas a la gestión económica municipal, el ordenamiento territorial y la mejora de servicios públicos. Los datos preliminares del SIREPRE le otorgan 33.277 votos (20,22%) con el 98,42% de actas computadas, superando por un estrecho margen a su principal rival, lo que la posiciona como favorita a la espera de los resultados oficiales.

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