¿Hasta cuándo se quedará el sur leve en Santa Cruz?

Santa Cruz inició la semana bajo un escenario climático inestable, marcado por fuertes vientos del norte que dieron paso a un ingreso de sur leve la noche del lunes 23, provocando lluvias generalizadas en todo el departamento.

“Martes 24 de marzo: predominan los vientos del sur, que alcanzarán velocidades de hasta 45 km/h. Las lluvias se registrarán durante la madrugada, con precipitaciones moderadas y cielos mayormente nublados. Estas condiciones darán lugar a una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 28°C”, agregó.

De acuerdo con el reporte meteorológico N° 245 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’, estas condiciones de lluvias y descenso térmico se mantendrán hasta la madrugada del miércoles 25. Durante este periodo se prevé una leve disminución tanto en las temperaturas mínimas como máximas.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar desde el miércoles, cuando los vientos del norte vuelvan a predominar. Este cambio impulsará un incremento progresivo en las temperaturas máximas, aunque no de forma completamente estable.

El informe advierte que persistirán variaciones en la dirección del viento, con ingresos recurrentes de sur que podrían generar precipitaciones frecuentes en distintas regiones del departamento, sin modificar de manera significativa el ambiente general.

Hacia el final de la semana, el dominio de los vientos del norte será más marcado, lo que provocará un ascenso sostenido de las temperaturas. Para el domingo 29 se esperan los valores más altos en todo el territorio cruceño.

En la capital cruceña y el Norte Integrado, los termómetros alcanzarán los 32°C, mientras que en los Valles Cruceños se prevén máximas de 29°C. La región de la Cordillera llegará a los 34°C y la Chiquitania registrará las temperaturas más elevadas, con hasta 35°C.

Durante estos días, las condiciones variarán entre cielos nublados y parcialmente despejados, con lluvias que comenzaron desde la tarde y noche del lunes en la mayoría de las regiones.

En cuanto a los vientos, se registraron ráfagas intensas del norte al inicio de la semana, alcanzando hasta 60 km/h en algunas zonas, especialmente en la capital y el Norte Integrado. Posteriormente, se prevé el ingreso de vientos moderados del sur.

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