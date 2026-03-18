Una mujer de la tercera edad murió tras ser atropellada en el Parque Industrial

Una mujer de la tercera edad perdió la vida de manera instantánea tras ser atropellada por un vehículo en el sexto anillo, zona del Parque Industrial, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del motorizado fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales, mientras que el cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue para los procedimientos correspondientes.

“No sé si estaba cruzando, pero cuando yo vine ya estaba en el piso, muerta”, relató una persona que presenció la escena.

Otro vecino destacó que el conductor no se dio a la fuga y, por el contrario, solicitó ayuda de inmediato. “El joven llamó a la ambulancia e hizo todo lo posible, pero cuando llegó la Policía ya lo subieron a la patrulla”, indicó.

Los habitantes de la zona manifestaron su preocupación por la falta de medidas de seguridad vial. Denuncian que en el sector no existen reductores de velocidad, señalización adecuada ni semáforos, lo que convierte la avenida en un punto de alto riesgo para peatones.

“Es muy peligroso, especialmente en la mañana y en la tarde hay bastante circulación. No se puede cruzar. Deberían colocar un semáforo o un rompemuelles”, reclamó un vecino, quien además pidió a las autoridades tomar acciones urgentes para evitar nuevas tragedias.

El caso se encuentra en investigación, mientras crece el pedido ciudadano para que las autoridades municipales implementen mejoras en la infraestructura vial del sector.

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