Encuentran un cuerpo sin vida en el Piraí en la zona de Valle Sánchez

Un equipo de Bomberos de la Policía Boliviana procedió este martes al levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino en la zona de Valle Sánchez, perteneciente al municipio de Warnes. El hallazgo se produjo a orillas del río Piraí luego de que residentes del área alertaran a las autoridades sobre la presencia del cuerpo flotando en el caudal.

La víctima, un joven de aproximadamente 25 años, vestía una polera negra, pantalón azul y portaba una cadena metálica en el cuello. Como rasgos particulares para su identificación, el fallecido presenta un tatuaje del club Blooming en el tórax e inscripciones con las iniciales “Familia F.S.” en ambos brazos.

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