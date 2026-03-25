Accidente fatal en la carretera al norte de Santa Cruz deja un motociclista fallecido

Un accidente de tránsito con resultado fatal se registró en el kilómetro 8 de la carretera al norte de Santa Cruz, en inmediaciones de la zona de La Chonta, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar contra la parte trasera de un camión.

Según reportes preliminares, la motocicleta quedó incrustada en el vehículo pesado, mientras que el conductor fue expulsado varios metros producto de la fuerza del impacto.

Al lugar acudieron equipos de emergencia, sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento inmediato del motociclista.

Testigos indicaron que la víctima portaba casco de seguridad al momento del accidente, aunque esto no evitó el desenlace fatal.

Se aguarda la llegada de personal policial para realizar el levantamiento legal del cadáver y establecer las circunstancias del hecho.

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