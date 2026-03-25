“No voy a descansar hasta que se haga justicia”: el clamor de la madre del cadete fallecido en Anapol

“Sé quiénes son los que le han hecho esto”. Con esa frase, María Valencia, madre del cadete fallecido en la Academia Nacional de Policías (Anapol), afirmó que identificó a quienes estarían implicados en la muerte de su hijo y exigió que el caso no quede en la impunidad.

En medio del dolor, la mujer sostiene que su hijo fue víctima de una agresión al interior de la institución, versión que —según señala— explicaría las lesiones que presentaba.

“Me lo han lastimado de la manera más horrible… le destrozaron el pulmón, el riñón y tenía hemorragia en el cerebro”, denunció.

“No tengo miedo, quiero justicia”

Valencia aseguró que continuará exigiendo respuestas y sanciones, y afirmó que no teme señalar lo ocurrido.

“No tengo miedo, quiero justicia para mi hijo. No voy a descansar hasta que se haga justicia”, expresó, al pedir también el respaldo de la población para esclarecer el caso.

La madre remarcó que su principal demanda es que las autoridades realicen una investigación transparente y que se identifique a todos los responsables.

Rechaza versión de enfermedad

Asimismo, cuestionó las primeras versiones que apuntaban a una posible enfermedad como causa del fallecimiento.

“Decían que era una gripe, pero no era una simple gripe”, afirmó, insistiendo en que su hijo presentaba signos de violencia.

Investigación en curso

El caso se encuentra en etapa investigativa, mientras crece la presión para esclarecer lo ocurrido dentro de la academia. La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del hecho y anunció un seguimiento al proceso, con el objetivo de verificar que se respeten los derechos del cadete y de su familia, además de garantizar transparencia en las indagaciones.

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