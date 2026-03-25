Alerta en La Paz: Lluvias torrenciales activan sistemas de emergencia y elevan caudales de ríos

Una intensa tormenta de 45 minutos azotó a la sede de Gobierno, provocando el incremento inmediato de los caudales en las principales cuencas de la ciudad. Según el reporte oficial de la Alcaldía, el fenómeno climático obligó a activar los protocolos de seguridad ante el riesgo de desbordes, especialmente en la zona sur y la zona este de la urbe.

Gonzalo Barrientos, Director de Gobernabilidad de la municipalidad, destacó que, aunque se registraron acumulaciones de agua y emergencias específicas, la infraestructura de la ciudad respondió adecuadamente.

"En el municipio de La Paz, las obras de estabilización que se han ejecutado estos últimos 5 años están trabajando (...) Las reparaciones que hemos hecho en el Choqueyapu, las obras de control hidráulico, las canalizaciones en el Orkojahuira o en el Irpavi están trabajando y eso ayuda bastante a que no tengamos mayores sobresaltos", afirmó la autoridad.

Activación de alertas y "ondas pulsantes"

La lluvia, calificada como "atípica" por su intensidad en un corto periodo de tiempo, generó una situación crítica en el río Huayñajahuira. Barrientos detalló que se activaron los sistemas tecnológicos para proteger a los transeúntes y conductores.

Río Huayñajahuira: Presentó ondas pulsantes que superaron el nivel naranja. "Se ha activado el sistema de alerta temprana, se ha activado las balizas, las sirenas, se ha evitado también se ha cerrado la vía y el puente por un momento", explicó Barrientos.

Río Choqueyapu: Alcanzó el nivel de alerta naranja.

Zonas afectadas: Se reportó acumulación de agua en vías de Pampahasi y Valle de las Flores, las cuales fueron atendidas por grupos de emergencia en un lapso de dos horas.

El factor del cambio climático

La autoridad edil vinculó la agresividad de estas tormentas con el fenómeno del calentamiento global, señalando que, aunque la época de lluvias está terminando, el comportamiento del clima sigue siendo impredecible.

"El calentamiento global hace que se tenga estos eventos totalmente extraordinarios (...) en cuestión de 45 minutos ha sido muy torrencial la lluvia, muy intensa, una tormenta que ha generado que se incrementen los caudales de los ríos", señaló el director.

Recordó también el impacto de granizadas recientes, como la ocurrida en Koani, comparándola con eventos históricos como el "febrero negro" de 2002 para subrayar la importancia de la prevención.

Recomendaciones y prohibiciones vigentes

Ante el pronóstico de que las lluvias y granizadas persistirán unos días más, la Alcaldía emitió una serie de advertencias estrictas para evitar tragedias:

Uso de tecnología: Se insta a la población a descargar la aplicación "Alertas La Paz" para recibir información en tiempo real. Manejo de residuos: Prohibición de botar basura en las calles para evitar el taponamiento del alcantarillado pluvial. Movimientos de tierra: "Está prohibido movimiento de tierras en cualquier zona, peor todavía en zonas de alto riesgo", sentenció Barrientos. Construcciones: No se permiten edificaciones en aires de río.

Respecto a un desplome reciente de una vivienda, Barrientos aclaró que se trataba de una estructura ya notificada por estar sobre la corona de un talud e inclinada, situación que se agravó con la granizada.

"La prevención de cualquier situación es tarea de todos en general (...) si está lloviendo o hay una tormenta, alejarse de los ríos, alejarse de las canalizaciones y tomar siempre mucho cuidado", concluyó.

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