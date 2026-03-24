¿De qué murió el cadete de la Anapol? Esto revela el informe forense

La Fiscalía dio a conocer los resultados de la autopsia médico forense realizada al cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol), cuyo fallecimiento generó conmoción tras la denuncia de su madre por una presunta golpiza al interior de la institución.

El procedimiento forense se extendió por aproximadamente seis horas, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de casos. En la intervención participaron un médico forense designado por la familia de la víctima y otro en representación de la Defensoría del Pueblo, quienes supervisaron el trabajo del equipo técnico.

Según el informe oficial, la causa de la muerte fue un shock séptico derivado de una falla multiorgánica, provocada por una neumonía.

Asimismo, el reporte señala que no se evidenciaron lesiones internas ni externas en el cuerpo del joven.

“Se ha determinado que la causa de la muerte es un shock séptico a causa de una falla multiorgánica provocada por una neumonía. Se ha descartado que haya lesiones internas y externas”, indica el informe fiscal.

Como parte del proceso, se anunció que se realizarán estudios complementarios en laboratorios especializados —tanto públicos como privados— para corroborar los resultados de la autopsia.

Un caso que sigue en investigación

Pese a los resultados forenses, el caso continúa en etapa investigativa. La denuncia inicial de la familia señalaba una presunta agresión por parte de otros cadetes de cursos superiores, lo que derivó en la apertura de un proceso por parte de la Fiscalía.

Mientras avanzan las pericias y se recaban más elementos, la familia del joven mantiene su exigencia de justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido.

Mira la programación en Red Uno Play