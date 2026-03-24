‘Mi corazón está llorando sangre’: madre del cadete fallecido exige justicia y respuestas

“Mi corazón está llorando sangre”. Con esa frase, María Valencia, madre del cadete fallecido de la Academia Nacional de Policías (Anapol), resume el dolor y la indignación que hoy la impulsan a exigir justicia.

El joven, de 18 años, murió tras permanecer internado en terapia intensiva. La autopsia oficial determinó que la causa fue un shock séptico derivado de una falla multiorgánica provocada por una neumonía, descartando lesiones internas o externas.

Sin embargo, su madre rechaza esa versión.

“A mi hijo lo golpearon”

Entre lágrimas, Valencia asegura que su hijo fue víctima de una brutal golpiza, presuntamente propinada por otros cadetes dentro de la institución.

“Porque mi hijo me lo ha dicho… el día que lo llevaron al hospital K’enco, ahí están los documentos, los informes médicos”, afirmó.

Según su testimonio, el joven no presentaba problemas de salud antes de ingresar a la academia.

“No tenía ni una caries mi hijo… y ahora mire cómo me lo llevan. Ya no tengo ni lágrimas… mi corazón está llorando sangre”, expresó con la voz quebrada.

Denuncia persecución

La madre también denunció que, tras la muerte de su hijo, ha sido objeto de seguimiento por parte de personas vinculadas a inteligencia policial.

“Me han perseguido en el hospital… han venido varios. No sé por qué me están siguiendo”, sostuvo.

En medio del dolor, recordó a su hijo como un joven con valores, estudios y un futuro por delante.

“Era cariñoso, respetuoso, muy amable. Tenía principios… así he educado a mis hijos”, dijo.

Un caso que sigue abierto

Mientras las investigaciones continúan, el caso mantiene dos versiones en tensión: el informe forense oficial y la denuncia de la familia.

En ese escenario, la exigencia de justicia crece, marcada por el dolor de una madre que busca respuestas.

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