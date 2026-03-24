¿Qué pasó en la Anapol? Esto es lo que se sabe del cadete fallecido

La muerte de un cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol) continúa generando interrogantes y activando acciones institucionales. La familia del joven impulsa un peritaje independiente, mientras la Defensoría del Pueblo intervino para garantizar una investigación transparente.

El cadete, de 18 años, falleció tras permanecer internado en terapia intensiva en el Hospital Corazón de Jesús, en la ciudad de El Alto. De acuerdo con reportes médicos, presentaba lesiones de gravedad que comprometieron órganos vitales como los pulmones y los riñones.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El joven habría sufrido agresiones físicas al interior de la Anapol , según las denuncias iniciales.

Antes de su fallecimiento, la Fiscalía abrió un proceso por lesiones graves y gravísimas , a partir de la denuncia presentada por su madre.

La investigación continúa en curso para determinar responsabilidades.

Peritaje independiente

Ante las dudas sobre las causas de la muerte, la familia, con apoyo de la Cámara de Diputados, gestiona la llegada de un médico forense desde Sucre que actuará como perito de confianza.

El objetivo es contar con una evaluación independiente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Intervención de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo informó que activó una intervención a través de su Delegación en La Paz, en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Entre las acciones asumidas, se solicitó el resguardo del cuerpo en el hospital, con el fin de evitar conflictos mientras se concreta la pericia independiente.

“La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento permanente al caso, en resguardo del debido proceso y el cumplimiento de los procedimientos, en el marco de la transparencia y con el objetivo de evitar la impunidad”, señala el comunicado institucional.

Un caso en desarrollo

El fallecimiento del cadete ha generado preocupación por las posibles vulneraciones dentro de la institución policial. Mientras avanzan las investigaciones, la familia y organismos de derechos humanos exigen claridad sobre lo ocurrido.

El caso se mantiene en desarrollo y se espera que los resultados periciales y las investigaciones oficiales permitan establecer responsabilidades.

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