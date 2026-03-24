¿Cuánto cuesta ver Bolivia vs Surinam en Monterrey? Los precios te sorprenderán

La selección boliviana enfrentará a Surinam este jueves 26 de marzo en Monterrey, en un partido que puede marcar el inicio del camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Y la sorpresa es total: los boletos son más accesibles de lo esperado.

Precios que invitan a soñar

Asistir a este duelo decisivo no será imposible:

Desde 200 pesos mexicanos (≈ $11.50)

Hasta 300 pesos (≈ $17.50)

Sí, por menos de 20 dólares puedes formar parte de un partido que puede quedar en la historia.

Pero hay un detalle clave

Las entradas no se compran en cualquier lugar.

Solo están disponibles a través de la plataforma oficial de FIFA

Es obligatorio crear una cuenta FIFA ID

Cada persona puede adquirir hasta 10 boletos

Un partido que vale más que 90 minutos

El duelo entre Bolivia y Surinam no es uno más.

Es una semifinal del repechaje

El ganador avanzará a la final… donde espera Irak

Y ahí se definirá uno de los últimos cupos al Mundial

La Verde llega encendida

Bolivia aterriza en este partido con confianza, tras golear 3-0 a Trinidad y Tobago en su último amistoso.

Un envío anímico perfecto antes de jugarse todo en 180 minutos.

Datos del partido

Fecha: jueves 26 de marzo de 2026

Hora: 18:00 (ET)

Sede: Monterrey, México

Mira la programación en Red Uno Play