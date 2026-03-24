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Deportes

¿Cuánto cuesta ver Bolivia vs Surinam en Monterrey? Los precios te sorprenderán

La cuenta regresiva ya empezó y hay una pregunta que todos se hacen: ¿cuánto cuesta estar ahí, cuando Bolivia se juega el Mundial? 

Silvia Sanchez

24/03/2026 11:56

¿Cuánto cuesta ver a Bolivia vs Surinam? Los precios te sorprenderán. Foto La Verde FBF.
México

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La selección boliviana enfrentará a Surinam este jueves 26 de marzo en Monterrey, en un partido que puede marcar el inicio del camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Y la sorpresa es total: los boletos son más accesibles de lo esperado.

Precios que invitan a soñar

Asistir a este duelo decisivo no será imposible:

  •  Desde 200 pesos mexicanos (≈ $11.50)

  •  Hasta 300 pesos (≈ $17.50)

Sí, por menos de 20 dólares puedes formar parte de un partido que puede quedar en la historia.

Pero hay un detalle clave

Las entradas no se compran en cualquier lugar.

  •  Solo están disponibles a través de la plataforma oficial de FIFA

  •  Es obligatorio crear una cuenta FIFA ID

  •  Cada persona puede adquirir hasta 10 boletos

Un partido que vale más que 90 minutos

El duelo entre Bolivia y Surinam no es uno más.

  •  Es una semifinal del repechaje

  •  El ganador avanzará a la final… donde espera Irak

  •  Y ahí se definirá uno de los últimos cupos al Mundial

La Verde llega encendida

Bolivia aterriza en este partido con confianza, tras golear 3-0 a Trinidad y Tobago en su último amistoso.

Un envío anímico perfecto antes de jugarse todo en 180 minutos.

Datos del partido

  •  Fecha: jueves 26 de marzo de 2026
  •  Hora: 18:00 (ET)
  •  Sede: Monterrey, México

 

Mira la programación en Red Uno Play

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