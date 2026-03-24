Conmoción en el fútbol: quitan la vida por error a arquero de 20 años

La trágica muerte de Hugo Mosshagen, arquero de apenas 20 años, ha sacudido a Suecia y al mundo del deporte.

El joven futbolista fue asesinado a tiros en una zona residencial al oeste de Örebro, en un ataque que, según las primeras investigaciones, habría sido un error de identidad.

Un ataque que no era para él

La policía acudió al lugar tras recibir reportes de disparos. Al llegar, encontró a Mosshagen gravemente herido.

Había recibido varios impactos de bala. Murió poco después en el hospital.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el atacante buscaba a otra persona que se encontraba con él en ese momento.

Sin detenidos y sin vínculos delictivos

Hasta ahora, no hay aprehendidos.

La investigación sigue en curso con revisión de cámaras, peritajes e interrogatorios en la zona.

Un dato clave: La policía descartó que el arquero tuviera relación con actividades criminales.

“Es un vacío inmenso”

El dolor de su familia refleja la magnitud de la tragedia.

"Un segundo sentís rabia y al siguiente tristeza… perdimos a un hijo de una forma totalmente innecesaria”, expresó su padre, Joakim Gunnarsson.

El adiós de su club

El club BK Forward lo despidió con un mensaje lleno de dolor y humanidad.

Compañeros, amigos y familiares se reunieron entre velas, abrazos y silencio. Su camiseta y sus guantes quedaron colgados en el vestuario… como símbolo de una ausencia imposible de llenar.

“Ninguna luz puede reemplazar lo que se ha apagado”, señalaron.

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