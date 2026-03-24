“No fue fácil… pero valió la pena”. Con un mensaje cargado de memoria, firmeza y críticas, la exministra Zully Rolón reapareció tras la captura del presunto narcotraficante Sebastián Marset.

A través de sus redes, la exautoridad reivindicó el operativo A Ultranza Py, una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en la región, y recordó el costo personal que implicó enfrentar estas estructuras.

“Sabíamos a lo que nos enfrentábamos”

Rolón aseguró que combatir a organizaciones de este nivel nunca fue una tarea sencilla.

“Se tomó una decisión que sabíamos que no sería fácil: enfrentar una de las estructuras criminales más poderosas”, expresó.

Según su análisis, ese proceso permitió exponer la magnitud del narcotráfico y del lavado de dinero, no solo en Paraguay, sino en toda la región.

Amenazas y “venganzas políticas”

La exministra también reveló el lado más oscuro de esa lucha: las presiones y amenazas constantes.

“Recuerdo las noches largas… pero también las amenazas, que son parte inevitable cuando se tocan intereses grandes”, señaló.

Además, lanzó críticas directas contra sectores que, según afirmó, intentaron desacreditar su gestión:

“Se quieren instalar mentiras por venganza política”.

Incluso advirtió que, cuando el Estado afecta los intereses del crimen organizado, surgen intentos de intimidación… e incluso de “comprar decisiones”.

Los “héroes anónimos”

Más allá de la figura de Marset, Rolón puso el foco en quienes trabajaron en silencio: agentes, analistas y fiscales que —según dijo— arriesgaron todo sin buscar reconocimiento.

“Es una prueba de la convicción de muchos héroes anónimos”, afirmó.

Un golpe… pero no el final

Aunque la captura de Marset marca un hito, la exministra advirtió que el narcotráfico sigue siendo una amenaza dinámica.

Aun así, dejó un mensaje claro:

“Cuando el Estado actúa con decisión, incluso los criminales más poderosos enfrentan la justicia”.

“Conciencia tranquila”

Para Rolón, este momento representa también un cierre personal. Tras años en uno de los cargos más complejos, asegura quedarse con la mayor recompensa:

Haber actuado con firmeza… y con la conciencia tranquila.

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