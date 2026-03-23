¿Cajas fuertes vacías? Mientras tanto, Marset enfrenta audiencia este 25 de marzo

La justicia de Estados Unidos ya puso fecha a uno de los procesos más seguidos a nivel internacional. El uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera deberá comparecer nuevamente el 25 de marzo ante una corte federal, en el marco de la investigación por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Durante su segunda presentación en la Corte de Alexandria, Virginia, Marset llegó bajo estrictas medidas de seguridad y vestido con uniforme de recluso. En la audiencia, su defensa solicitó más tiempo para formalizar la inscripción de su abogado, lo que derivó en la reprogramación del proceso.

El juez William B. Porter fue contundente: rechazó concederle libertad bajo fianza al considerar que existe un alto riesgo de fuga, manteniendo así su detención preventiva.

Marset fue capturado el pasado 13 de marzo en Santa Cruz y trasladado de inmediato a Estados Unidos. Según la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, es señalado como líder de una organización criminal con operaciones en Sudamérica y Europa, que habría lavado millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Operativos en Bolivia: cajas fuertes vacías

Mientras el proceso avanza en territorio estadounidense, en Bolivia continúan las acciones vinculadas al caso. Este lunes 23 de marzo, autoridades realizaron el desprecintado y apertura de cajas fuertes halladas en galpones vinculados a Marset en Santa Cruz.

El resultado sorprendió: ambas cajas estaban completamente vacías.

El hallazgo genera nuevas interrogantes en torno al manejo de recursos y posibles movimientos previos a la intervención de las autoridades.

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