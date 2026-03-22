Un homicidio y una fuga: La historia inconclusa que Marset dejó en Paraguay

Sebastián Marset Cabrera enfrenta este miércoles una comparecencia decisiva en un Tribunal Federal de Virginia, dejando tras de sí un oscuro historial de violencia en Paraguay. Más allá de su captura en Bolivia, el uruguayo debe responder por el asesinato de su primo, Diego Andrés Olivera, ocurrido en octubre de 2020.

Las investigaciones paraguayas exponen la brutalidad del sospechoso, quien habría ejecutado a su familiar tras una presunta traición en la localidad de Mariano Roque Alonso. El cuerpo de la víctima fue arrojado desde un vehículo de lujo, marcando el inicio de una serie de crímenes que precedieron al operativo A Ultranza.

Mensajes interceptados por la justicia paraguaya vinculan directamente a Marset con Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", a quien le confirmó la ejecución con macabra naturalidad. En dichas comunicaciones, el ahora detenido en Estados Unidos detallaba cómo disparó contra su primo antes de pedir que verificaran su fallecimiento en la vía pública.

Otro eje central que las autoridades paraguayas intentan resolver es la red de protección que permitió al capo escapar siete meses antes de los grandes allanamientos. El fiscal general, Emiliano Rolón, busca determinar qué figuras de poder facilitaron su salida del país, un misterio que aún genera tensiones diplomáticas en la región.

En el Centro de Detención William Gene Truesdale, el futuro de Marset oscila entre una delación premiada de diez años o una condena de por vida. Si el uruguayo decide no colaborar con la DEA, se enfrenta a un juicio por lavado de dinero con una expectativa de pena de hasta seis kilómetros de décadas en prisión.

Para Paraguay, la clave del proceso radica en la reciprocidad informativa que pueda brindar el gobierno estadounidense sobre la estructura criminal. Mientras el exhorto de extradición sigue en pie, el foco se mantiene en los secretos que Marset guarda sobre sus cómplices en las esferas del poder sudamericano.



Fuente: abc Color.

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