Cautelan a ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados a la seguridad de Marset

El Juzgado de Los Lotes instaló la audiencia cautelar para 15 personas, entre ellas nueve colombianos, dos ecuatorianos y cuatro bolivianos, vinculados a la seguridad de Sebastián Marset. El Ministerio Público ha solicitado formalmente la detención preventiva de todo el grupo tras ser capturados en operativos de control.

La fiscal de materia, Delmy Guzmán, confirmó que los delitos imputados son tráfico de armas, organización criminal y atentado contra la seguridad del Estado en grado de tentativa. "Se llamó a Interpol y Migración para que ellos también puedan hacer el cruce de información", sostuvo la autoridad respecto a los extranjeros.

En el acta de intervención se detalla el hallazgo de municiones de grueso calibre y uniformes grafilados en posesión de los ahora investigados. Según la fiscalía, existen indicios suficientes sobre la participación de estos sujetos en una estructura delictiva que operaba con logística militarizada.

Debido a la peligrosidad de los imputados, no se descarta que el juez ordene el traslado de varios de ellos a diferentes cárceles del país. Esta medida busca garantizar la seguridad de los recintos carcelarios y evitar posibles intentos de fuga o reagrupación de la banda.

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