Detención preventiva para padre e hija implicados en el robo a la quinta incautada a Marset

Un juez cautelar determinó la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola para un hombre y su hija, acusados de robo agravado. Ambos están señalados por el asalto a una quinta de propiedad de Sebastián Marset, ubicada en el kilómetro 9 de la Doble Vía a La Guardia.

La fiscal asignada al caso, Delmy Guzmán, optó por el silencio ante las interrogantes de los medios de comunicación presentes.Al finalizar la audiencia, la representante del Ministerio Público abandonó las instalaciones con un fuerte resguardo de escoltas policiales.

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