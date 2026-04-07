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Ciencia y tecnología

¿Usas cámaras de seguridad? Esto debes saber para evitar problemas

El uso de cámaras de vigilancia crece como medida de seguridad, pero implica obligaciones sobre el manejo de imágenes y la privacidad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/04/2026 8:57

Cámaras de seguridad: qué debes saber antes de instalarlas. Foto: imagen referencial.
Bolivia

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Ante el aumento de la inseguridad, cada vez más personas instalan cámaras de vigilancia en viviendas y negocios para proteger sus espacios y monitorear lo que ocurre en tiempo real.

Estos sistemas se han vuelto una herramienta frecuente, no solo por su efecto disuasivo, sino también por la facilidad que ofrecen para controlar accesos y registrar hechos.

El uso de cámaras en domicilios, negocios y accesos está permitido siempre que su finalidad sea la seguridad. Sin embargo, las imágenes captadas pueden ser requeridas por las autoridades como parte de investigaciones o procesos judiciales.

Quienes cuentan con estos dispositivos deben estar preparados para entregar las grabaciones cuando sean solicitadas por la Policía o instancias judiciales, incluso en situaciones urgentes.

Además, los registros deben mantenerse íntegros, sin alteraciones:

  • No pueden ser editados ni manipulados

  • No deben ser borrados

  • Deben entregarse en formato digital (USB, CD o nube)

Cuidado con la privacidad

Uno de los aspectos clave es el respeto a los derechos de terceros. Difundir imágenes sin autorización puede generar problemas legales.

Por ello, se recomienda:

  • No publicar videos en redes sociales

  • No compartir grabaciones con personas ajenas

  • Evitar exponer a terceros sin consentimiento

El uso de cámaras puede ser una herramienta útil frente a la inseguridad, pero su manejo debe realizarse dentro de un marco responsable. 

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