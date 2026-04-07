¡Bolivia entra en juego! Cuatro equipos debutan en torneos internacionales

El fútbol boliviano levanta el telón en el escenario más exigente del continente. Esta semana, Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente Petrolero comienzan su camino en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, llevando la ilusión de todo un país.

Serán jornadas decisivas entre martes y miércoles, donde los clubes nacionales no solo buscarán sumar puntos, sino también demostrar que Bolivia está lista para competir frente a rivales históricos y de jerarquía.

Libertadores: altura, historia y ambición

Bolívar, el club más experimentado a nivel internacional, abrirá la acción este martes como visitante frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. Será un duelo inédito, en un grupo que también comparte con Fluminense y Deportivo La Guaira.

La “Academia” llega con historia, pero con el desafío de romper su mala racha en suelo argentino y empezar sumando fuera de casa.

Por su parte, Always Ready jugará esa misma noche en El Alto frente a Liga de Quito, apostando a convertir su fortaleza en la altura en un factor determinante. El equipo alteño integra un grupo competitivo junto a Lanús y Mirassol, con la mira puesta en avanzar de fase.

Sudamericana: ilusión y desafíos de alto nivel

En la otra vereda, Independiente Petrolero hará su debut histórico en la Copa Sudamericana recibiendo a Racing en Sucre. Será un partido cargado de emoción, no solo por el estreno, sino por el reto de enfrentar a un rival con peso internacional.

El equipo capitalino buscará hacerse fuerte en casa y dar el golpe en un grupo que también incluye a Botafogo y Caracas FC.

Mientras tanto, Blooming cerrará la participación boliviana el miércoles en Santa Cruz, enfrentando nada menos que a River Plate.

El conjunto cruceño vuelve al plano internacional con la misión de imponer condiciones en el Tahuichi Aguilera y sorprender a uno de los clubes más laureados del continente.

Bolivia va por el golpe

Los cuatro equipos bolivianos llegan con realidades distintas, pero con un objetivo común: competir, sumar y dejar en alto el nombre del país.

El inicio de la fase de grupos marca mucho más que un calendario: es la oportunidad de demostrar crecimiento, carácter y ambición frente a potencias sudamericanas.

Porque en el fútbol, como en la vida, los grandes desafíos también son grandes oportunidades. Y esta semana, Bolivia sale a jugarlos todos.

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