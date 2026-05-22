Blooming no pudo en Santa Cruz, perdió con Carabobo y se despide de la Sudamericana (0-2)

La ilusión internacional de Blooming llegó a su fin. La academia cruceña perdió 2-0 frente a Carabobo en Santa Cruz y quedó sin posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana, en un encuentro que también marcó el debut de Erwin “Platiní” Sánchez en este nuevo ciclo como director técnico celeste.

El conjunto venezolano golpeó temprano en el partido y tomó el control del marcador con un tanto de Eric Ramírez a los 10 minutos, complicando rápidamente el panorama para los dirigidos por Sánchez. Blooming intentó reaccionar y generar peligro, pero volvió a mostrar dificultades para concretar sus opciones y terminó dejando espacios que el rival aprovechó.

En el segundo tiempo, cuando la academia buscaba el empate, apareció Sebastián Mendoza para ampliar la diferencia y prácticamente sentenciar el compromiso. El 2-0 terminó siendo un golpe duro para el equipo cruceño, que no logró sumar triunfos en toda la fase de grupos.

Con esta derrota, Blooming quedó en el último lugar del Grupo H con apenas una unidad, producto del empate conseguido ante River Plate en la primera jornada. Carabobo, por su parte, sumó tres puntos importantes y mantiene chances de luchar por la clasificación a la siguiente ronda.

La academia cruceña cerrará su participación internacional visitando a River Plate en Argentina, buscando despedirse del torneo con una mejor imagen y sumar sus primeros tres puntos en la competencia.

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