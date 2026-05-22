Carabobo vence a Blooming en Bolivia y definirá su clasificación ante Bragantino

El Carabobo venezolano venció este jueves por 0-2 al Blooming boliviano en Santa Cruz de la Sierra, con lo que mantiene en suspenso el nombre del equipo clasificado por el grupo H de la Copa Sudamericana a los octavos de final.

El triunfo le permite a los granates llegar a 9 puntos y ubicarse en la segunda casilla de la zona que tiene al River Plate líder con 11 enteros, mientras que el Bragantino brasileño suma 7 unidades y Blooming cierra la clasificación con 1 punto.

La jornada final de la fase de grupos, el 27 de mayo, será decisiva para definir al equipo que pase directamente a octavos de final y el que debe jugar la eliminatoria ante uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los goles para el equipo venezolano fueron de Eric Ramírez (minuto 11) y Sebastián Mendoza (56).

Blooming comenzó con la iniciativa de buscar el arco rival, pero así dejó espacios en su última línea. No pasó mucho tiempo para que Carabobo descubriera que con algo de presión podía forzar el error del rival. Así fue como, tras una mala salida y una rápida recuperación, Ramírez abrió la cuenta.

Después, Carabobo manejó los tiempos y explotó las proyecciones del colombiano Joshua Berríos.

La opción más clara para los bolivianos la tuvo Jeyson Chura, que definió apresurado con el arco a disposición.

Tras del descanso, la historia se repitió. Blooming nuevamente buscó atacar, pero poco después Mendoza anotó el segundo gol para los llaneros.

En la recta final, Blooming metió presión buscando el gol del honor, pero el arquero argentino Lucas Bruera, y en dos ocasiones los palos, lo impidieron.

En la sexta fecha, la de clausura, Blooming visitará a River Plate mientras que Bragantino y Carabobo definirán su clasificación en Brasil.

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