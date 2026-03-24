Incidente con toro deja a un hombre herido durante celebración en Perú (VIDEO)

Un hombre resultó herido luego de ser embestido por un toro durante un encierro taurino realizado en la localidad de Las Delicias, en el distrito de Moche, en Trujillo, Perú, en el marco de las celebraciones por la Feria de San José.

El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra el momento en que el animal impacta con fuerza al sujeto mientras este intentaba escapar de una estampida en plena vía pública. Producto del golpe, el hombre cayó al suelo inconsciente, generando alarma entre los asistentes.

De acuerdo con reportes de medios locales, el afectado fue identificado como César del Río Ganosa. Aunque no fue alcanzado directamente por los cuernos, el impacto le provocó diversas lesiones en el rostro, por lo que tuvo que ser retirado en andas por otros participantes, mientras presentaba abundante sangrado.

Las autoridades informaron posteriormente que el herido se encuentra fuera de peligro, pese a la gravedad del incidente.

El suceso ocurrió durante las actividades tradicionales de la Feria de San José, celebrada entre el 17 y el 22 de marzo, donde los encierros taurinos forman parte de las prácticas culturales de la zona norte del país.

¡IMÁGENES FUERTES!

Mira la programación en Red Uno Play