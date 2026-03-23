[VIDEO] Momento exacto: así cayó un avión Hércules con 100 soldados a bordo

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra pocos segundos después de despegar en el departamento de Putumayo, dejando una escena de caos, heridos y múltiples interrogantes sobre las causas del accidente.

El hecho se registró cerca de las 10:00 de la mañana en inmediaciones de Puerto Leguízamo, específicamente en la zona rural de La Tagua, donde la aeronave que transportaba a aproximadamente 110 soldados cayó violentamente tras no lograr elevarse con normalidad, según relataron testigos.

La caída provocó una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud, generando alarma entre los habitantes del sector, quienes acudieron de inmediato al lugar del siniestro. Campesinos y vecinos se convirtieron en los primeros en brindar auxilio, rescatando a varios militares heridos entre los restos del fuselaje y trasladándolos en motocicletas y vehículos particulares ante la urgencia.

De manera preliminar, se confirmó el rescate de al menos 20 sobrevivientes, algunos con lesiones de consideración, mientras continúan las labores de búsqueda y evacuación en condiciones complejas debido al terreno y los riesgos derivados del accidente.

El Ministerio de Defensa informó que la aeronave cumplía una operación de transporte de tropas y que se activaron los protocolos de emergencia. Asimismo, se inició una investigación para determinar las causas del siniestro, que preliminarmente apuntan a una posible falla durante el despegue.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo elevándose desde la zona del impacto, así como partes del avión envueltas en llamas, mientras unidades militares y equipos de rescate trabajan para controlar la situación.

Por su parte, el presidente de Colombia expresó su consternación por lo ocurrido, calificando el hecho como un episodio doloroso para el país y exhortando a la población a evitar especulaciones hasta que se esclarezcan los hechos.

La emergencia continúa en desarrollo y, hasta el momento, no se ha emitido un balance oficial sobre posibles víctimas fatales, mientras la magnitud del accidente mantiene en vilo a todo el país.

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