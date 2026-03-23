El mundo del boxeo atraviesa momentos de profunda preocupación tras conocerse el delicado estado de salud de Isis Sio, una boxeadora de 19 años que permanece en coma inducido luego de sufrir un violento nocaut durante un combate disputado en San Bernardino, California.

La pelea, organizada por ProBoxTV, tuvo un desenlace dramático cuando su rival, Jocelyn Camarillo, conectó una intensa sucesión de golpes dirigidos a la cabeza que provocaron la caída inmediata de Sio sobre la lona. El impacto generó escenas de alta tensión, ya que la joven presentó convulsiones tras el nocaut, lo que obligó a la rápida intervención del equipo médico.

Sio fue retirada del ring en camilla y trasladada de urgencia a un hospital cercano al NOS Event Center, donde permanece en estado crítico bajo atención especializada.

La promotora del evento emitió un comunicado expresando su apoyo a la deportista y su entorno:

“Rezamos por la pronta recuperación de Isis Sio. Nuestros pensamientos están con ella y su familia en estos momentos tan difíciles”.

A continuación, el video:

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