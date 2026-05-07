Arsenal y PSG jugarán la final de la Champions: cuándo, hora y detalles del partido

La UEFA Champions League ya tiene definidos a sus dos grandes finalistas. El Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia se enfrentarán en la esperada final por la “Orejona”, en un duelo que promete emociones y espectáculo de principio a fin.

El encuentro se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, uno de los estadios más modernos y emblemáticos de Europa.

¿A qué hora se jugará?

Para los aficionados bolivianos, la final se jugará a las 12:00 del mediodía.

La UEFA decidió adelantar ligeramente el horario respecto a otras temporadas con el objetivo de mejorar la logística y la experiencia para aficionados y organizadores.

Un estadio de primer nivel

El Puskás Arena fue inaugurado en 2019 y cuenta con capacidad para aproximadamente 67.000 espectadores.

El escenario lleva el nombre de Ferenc Puskás, histórica leyenda del fútbol mundial y tricampeón de Europa con el Real Madrid.

Será la primera vez que la final de la Champions League se dispute en este estadio, considerado por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, como “la joya de la corona del fútbol húngaro”.

Además, el recinto se encuentra estratégicamente ubicado cerca del centro histórico de Budapest y de la estación central de trenes de la ciudad.

¿Cómo llegan Arsenal y PSG?

El Arsenal alcanzó la final manteniéndose invicto durante toda la competición, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Por su parte, el Paris Saint-Germain buscará conquistar nuevamente Europa y confirmar su dominio internacional.

La final se jugará a partido único. Si existe empate tras los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos y, de persistir la igualdad, todo se definirá en tanda de penales.

Habrá show musical

Como ya es tradición en la Champions League, la final contará con espectáculo previo.

La banda estadounidense The Killers será la encargada de animar la ceremonia de inauguración antes del inicio del partido más esperado del fútbol europeo.

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