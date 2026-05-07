Diputado denuncia a dirigente de la COB por presuntos cobros irregulares

El diputado Manolo Rojas presentó este jueves una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por presuntas irregularidades en el cobro de beneficios por invalidez y discapacidad.

Foto: Dirigente de la COB, Mario Argollo. APG.

Según explicó el legislador, la investigación apunta a determinar si el dirigente habría recibido pagos económicos y beneficios previsionales incompatibles con las actividades que actualmente desempeña al frente de movilizaciones y protestas sociales.

“Muchos bolivianos tardan meses o incluso años buscando una investigación. Nosotros hemos presentado esta denuncia porque existen documentos y evidencias”, afirmó Rojas.

El parlamentario aseguró que Argollo habría recibido más de Bs 141 mil por concepto de supuesta discapacidad e invalidez, además de mantener pagos mensuales vinculados al seguro de invalidez. Apunta que desde el 2021 el dirigente sindical no aporta a la Caja Nacional de Salud porque se habría acogido al seguro de inválidez.

Rojas cuestionó además la condición médica atribuida al dirigente sindical y afirmó que existen contradicciones entre los beneficios que recibe y las actividades públicas que realiza. Asegura que "una persona con una enfermedad pulmonar severa no podría estar sometida constantemente a gases lacrimógenos, corriendo o participando activamente en movilizaciones”.

El diputado también anunció que solicitará ampliar las investigaciones hacia otros dirigentes sindicales de la COB.

Asimismo, acusó a la actual dirigencia sindical de haber deteriorado la institucionalidad de la Central Obrera Boliviana y de mantener vínculos prebendales con distintos gobiernos.

“Le pido públicamente que renuncie Argollo y que se defienda en igualdad de condiciones, sin utilizar a las bases ni al proletariado para protegerse”, manifestó.

Según Rojas, entre los ingresos por invalidez, pagos de Comibol y otros beneficios, el dirigente sindical podría percibir montos superiores a los Bs 47 mil mensuales.

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