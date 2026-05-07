El senador Branko Marinkovic salió este jueves en defensa de la Ley 1720, norma que será tratada esta tarde en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante la presión de sectores que exigen su abrogación.

El debate se desarrolla en medio de posiciones divididas, ya que organizaciones productivas respaldan la vigencia de la ley argumentando que beneficia principalmente a pequeños productores del país.

“Este proyecto de ley trata de ayudar al pequeño campesino que tiene propiedad titulada. No tiene nada que ver con las TCO, no afecta a los títulos comunitarios; es solo para quienes tienen sus títulos y poseen menos de 500 hectáreas, permitiéndoles acceder a financiamiento”, explicó Marinkovic.

El legislador sostuvo que existe apertura para realizar ajustes o modificaciones a la norma con el objetivo de precisar sus alcances y despejar cuestionamientos.

“Estamos dispuestos a hacer modificaciones, pero deben entender que el Poder Legislativo es independiente y el Ejecutivo no puede tomar decisiones por nosotros. No pueden decirnos que abroguemos leyes. Vamos a tomar decisiones colegiadas”, manifestó.

Marinkovic remarcó que la normativa es necesaria para impulsar el desarrollo productivo, aunque consideró legítimo el debate democrático sobre sus efectos y alcances.

La Ley 1720 habilita la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas, permitiendo que estas puedan ser utilizadas como garantía para acceder a créditos bancarios. Sin embargo, sectores que rechazan la norma advierten que podría poner en riesgo las pequeñas tierras al someterlas a reglas de mercado.

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