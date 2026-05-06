Gobierno y marcha indígena llegan a acuerdo para abrogar la Ley 1720

El presidente Rodrigo Paz Pereira y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) llegaron a un acuerdo este miércoles en la Casa Grande del Pueblo. El acuerdo responde a los puntos planteados en el cabildo nacional de abril de 2026, en el que se resolvieron varios temas clave, entre ellos la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras.

Compromisos del gobierno

En un gesto de compromiso con las demandas de los campesinos, el presidente Rodrigo Paz se comprometió a gestionar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación de la Ley 1720 y trabajar en la creación de una nueva ley con la participación de todas las partes involucradas.

Asimismo, la CSUTCB exigió el tratamiento de la reducción del 50% del sueldo de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes y el archivo de la Ley Antibloqueo.

Abastecimiento de carburantes

Otro de los acuerdos clave fue la solución inmediata a la problemática del abastecimiento y calidad de los combustibles, garantizando que los mismos lleguen en buenas condiciones y asegurando el resarcimiento de daños ocasionados a vehículos debido a la mala calidad del combustible. La CSUTCB también destacó el compromiso del gobierno de seguir adelante con los resarcimientos conforme a la normativa vigente.

En el ámbito de salud y educación

El gobierno presentó medidas para fortalecer los sectores de salud y educación, a pesar de la reducción del presupuesto operativo en un 30%. El presidente Paz anunció un aumento de 3,000 ítems para el sector educación y 2,300 ítems para el sector salud, además de la incorporación de Internet Starlink en más de 4,000 unidades educativas. Además, se acordó la otorgación de becas educativas para la educación superior, de las cuales un 20% serán destinadas a los campesinos.

Próximos pasos

El acuerdo también establece que se trabajará en una agenda de socialización de proyectos a nivel nacional en beneficio de los 9 departamentos del país, comenzando el 9 de mayo en Cochabamba.

Estado de emergencia

Finalmente, se aclaró que, de no ser atendidas las problemáticas del país, la CSUTCB mantendrá el estado de emergencia a nivel nacional, lo que subraya la urgencia de cumplir con los acuerdos establecidos.

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