Bloqueos y paro paralizan salidas de buses desde La Paz y El Alto

La jornada inicia con restricciones en el transporte terrestre debido a bloqueos en carretera y un paro indefinido del sector interprovincial, lo que ha provocado la suspensión de salidas desde la terminal de buses de La Paz y la Terminal Interprovincial de El Alto.

De acuerdo con reportes, al menos dos puntos de bloqueo fueron confirmados en Conani y Parotani, impidiendo la transitabilidad hacia destinos clave como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Como consecuencia, las empresas de transporte han dejado de vender pasajes ante la falta de autorización para circular.

En la ciudad de El Alto, la situación es similar. La Federación Departamental del Transporte Interprovincial inició un paro indefinido exigiendo resarcimiento por daños a vehículos, abastecimiento de diésel y mejoras en la calidad del combustible.

“Solo hay un bus saliendo hacia Copacabana, los demás destinos no tienen servicio”, reportaron desde la terminal interprovincial, donde habitualmente existe alta afluencia de vehículos y pasajeros.

Entre las rutas afectadas se encuentran trayectos hacia Achacachi, Huatajata y Tiquina, donde no se registró salida de buses durante la mañana.

El panorama genera incertidumbre entre los viajeros, quienes aguardan soluciones mientras las autoridades insisten en retomar el diálogo con el sector movilizado.

Ante esta situación, se recomienda a la población tomar previsiones y evitar acudir a las terminales hasta que se restablezca la normalidad en el servicio de transporte.

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