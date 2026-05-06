La Paz: Federación de Transporte Interprovincial anuncia paro indefinido

La Federación Departamental de Transporte Interprovincial del Departamento de La Paz ha tomado la decisión de iniciar un paro indefinido a partir de mañana miércoles, acompañada de bloqueos en diversas rutas principales del departamento. Esta medida también afectará el acceso a las provincias, como así también el Puente Internacional de Desaguadero y la ruta 104, por donde ingresan las empresas transnacionales.

Wilmer Condori, nuevo ejecutivo de la Federación, explicó que esta medida se toma debido a la falta de soluciones a los problemas que enfrenta el sector, especialmente con respecto a la calidad del combustible que sigue llegando de manera insatisfactoria.

"La gasolina sigue llegando de mala calidad, y ya no es creíble el diálogo que el gobierno ha convocado", comentó Condori, quien expresó la frustración del sector por los acuerdos no cumplidos.

Exigen verificación de la calidad del combustible

Uno de los principales reclamos de la Federación es que se realice una verificación exhaustiva de la calidad de la gasolina en las fronteras, especialmente en el ingreso de cisternas. Condori destacó que desean que el presidente de la Instituto Nacional de los Combustibles (IPFB) los acompañe para verificar que el combustible que entra al país cumpla con los estándares de calidad.

Rechazo a negociaciones sectorizadas

El ejecutivo de la Federación también fue claro al rechazar las negociaciones por sectores que el gobierno ha intentado implementar:

"El gobierno está equivocado al negociar sector por sector, nosotros creemos que el diálogo debe ser con todos los sectores al mismo tiempo, no de forma fragmentada". Además, subrayó que la Federación no se prestará a lo que consideran un "juego político" del gobierno.

Con esta situación, el panorama en el transporte interprovincial del Departamento de La Paz se complica aún más, ya que desde mañana no habrá transporte hacia las provincias del departamento.

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