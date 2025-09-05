TEMAS DE HOY:
Caso Lorgio Sucedo Caso Roberto Baeza Caso Lorgio Saucedo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Buscan a familiares de Julio Quispe Condori, adulto mayor dopado en flota que llegó a La Paz

El hombre llegó desde Oruro en una flota y permanece estable, aunque sin despertar. Piden ayuda para ubicar a sus familiares.

Red Uno de Bolivia

04/09/2025 21:55

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Un adulto mayor de 65 años fue encontrado en estado de inconsciencia tras ser dopado en una flota que llegó este jueves a la Terminal de Buses de La Paz, según informó Juan Manuel Roso, supervisor del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando la flota proveniente de Oruro arribó a la terminal. Funcionarios y efectivos policiales hallaron al pasajero aún sin despertar, aunque con signos vitales estables.

La persona se encuentra en el albergue de la Terminal, a la espera de ser identificado por sus familiares.

De acuerdo con su cédula de identidad, el hombre es nacido en Pando y viajaba solo. Se presume que fue víctima de robo, ya que todas sus pertenencias fueron sustraídas durante el trayecto.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a sus familiares para que acudan a la terminal y brinden apoyo.

Este es el quinto caso reportado en 2025 de adultos mayores que sufren dopaje en buses interdepartamentales en Bolivia.

Las autoridades pidieron a los pasajeros extremar precauciones y evitar consumir alimentos o bebidas ofrecidas por desconocidos durante los viajes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD