Buscan a familiares de Julio Quispe Condori, adulto mayor dopado en flota que llegó a La Paz

Un adulto mayor de 65 años fue encontrado en estado de inconsciencia tras ser dopado en una flota que llegó este jueves a la Terminal de Buses de La Paz, según informó Juan Manuel Roso, supervisor del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando la flota proveniente de Oruro arribó a la terminal. Funcionarios y efectivos policiales hallaron al pasajero aún sin despertar, aunque con signos vitales estables.

La persona se encuentra en el albergue de la Terminal, a la espera de ser identificado por sus familiares.

De acuerdo con su cédula de identidad, el hombre es nacido en Pando y viajaba solo. Se presume que fue víctima de robo, ya que todas sus pertenencias fueron sustraídas durante el trayecto.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a sus familiares para que acudan a la terminal y brinden apoyo.

Este es el quinto caso reportado en 2025 de adultos mayores que sufren dopaje en buses interdepartamentales en Bolivia.

Las autoridades pidieron a los pasajeros extremar precauciones y evitar consumir alimentos o bebidas ofrecidas por desconocidos durante los viajes.

