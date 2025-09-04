Video: “Fueron directamente a matarlo” Velan los restos de Alexander, el joven acribillado en el Plan Tres Mil

Este martes, familiares, amigos y vecinos velan los restos de Alexander, el joven de 24 años quien fue acribillado tras llegar a su casa, ubicada en el barrio el Plan Tres Mil en Santa Cruz.

“Exigimos justicia y que la Policía tome cartas en el asunto, porque no puede ser que una vida, termine, así como si él fuera un animal, son más de ocho impactos de bala que recibió y no dejaron que diga ni una sola palabra, fueron directamente a matarlo”, manifestó la tía de Alexander.

Según la familiar, los delincuentes asesinaron a su sobrino por una confusión, al tener rasgos parecidos a un sujeto de nacionalidad colombiana que viviría en el mismo lugar, por lo que ahora piden justicia y que se esclarezca el caso.

“Mi sobrino era una persona tranquila, una persona trabajadora, pueden preguntar a cualquiera de los vecinos, él no tenía problemas con nadie, al igual que su pareja”, afirmó la familiar.

Una pareja fue atacada con armas de fuego por sujetos a bordo de una motocicleta en la avenida Radial 10, del Plan Tres Mil en Santa Cruz.

El joven fallecido fue identificado como Alexander, de 24 años, quien recibió al menos ocho impactos de bala. Su pareja, Yarma S., fue alcanzada por tres disparos y resultó gravemente herida.

La mujer fue trasladada de emergencia a una clínica de la Radial 10, donde permanece internada. Según reportes preliminares, fue sometida a estudios médicos, entre ellos tomografías, para definir el tratamiento.

