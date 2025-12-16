Abogado de dentista investigada por muerte de niña rompió el silencio

Una trágica investigación está en curso en la ciudad de Alzira (España) tras el fallecimiento de una niña de 6 años luego de someterse a un tratamiento dental bajo sedación. El caso se complica con la revelación de que una segunda niña fue hospitalizada ese mismo día y un tercer menor sufrió complicaciones en otra clínica, todas atendidas por el mismo anestesista.

Ante la gravedad de los hechos, el abogado de la dentista que realizó el procedimiento a la niña fallecida ha roto el silencio, defendiendo la posición de su clienta, según publica el portal Antena3.

La dentista "daba por hecho" los permisos

Juan Carlos Navarro, abogado de la odontóloga, indicó que la intervención realizada fue una práctica habitual. Su defensa se centra en la presunción de legalidad de la clínica.

"Mi clienta da por hecho que la clínica tiene todos los permisos," advirtió Navarro, haciendo una referencia implícita a reportes que señalan que la clínica podría no haber contado con la autorización necesaria para realizar sedaciones.

Navarro sostuvo que su clienta no observó "nada fuera de lo habitual durante el procedimiento", el cual fue catalogado como una "sedación consciente".

El anestesista, el foco de la investigación

La figura central de la investigación es el anestesista, quien atendió a los tres menores que sufrieron complicaciones.

El hombre de 43 años está siendo investigado por presuntos delitos de:

Homicidio y Lesiones por Imprudencia Profesional .

Omisión del Deber de Socorro .

Hurto.

Aunque el anestesista se encuentra en libertad con cargos, se le retiró el pasaporte y debe comparecer periódicamente ante el juzgado.

Además de la dentista y el anestesista, una higienista bucodental también ha sido investigada. La participación de la dentista en el presunto delito ha sido descartada por el momento.

