Internacional

Imágenes sensibles: Cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto

Las imágenes son aterradoras y muestran el momento exacto en que el cantante se dispone a tocar el micrófono, instante en el que sufre una descarga eléctrica y cae hacia atrás.

Red Uno de Bolivia

15/12/2025 20:22

Foto: Captura de video
Perú

El escenario de un concierto en Quilca, Perú, se convirtió en el escenario de una tragedia cuando un cantante sufrió una fuerte descarga eléctrica en pleno show.

El integrante de la banda "Mi Mejor Amigo Scott" cayó al suelo tras tocar el micrófono, mientras la audiencia atónita observaba el aterrador momento.

El hecho ocurrió durante la presentación de la banda en un evento en vivo, cuando el cantante, aparentemente sin percatarse de la falla, tocó el micrófono y recibió una descarga eléctrica que lo hizo caer de inmediato.

Las imágenes del incidente, que rápidamente se viralizaron, muestran cómo el músico pierde el control y se desploma hacia atrás, mientras el resto de la banda y los asistentes se quedan paralizados.

Según las autoridades locales, la causa de la descarga eléctrica se debió a una mala instalación del sistema eléctrico en el lugar del evento, lo que generó el contacto accidental con una corriente peligrosa.

Afortunadamente, el compañero de banda del afectado reaccionó rápidamente y logró desconectar al músico antes de que la tragedia se consumara, evitando consecuencias fatales.

 

