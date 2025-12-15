TEMAS DE HOY:
Video: "Ayúdame": Dyango cae en pleno escenario y no dejó de cantar pese al incidente

El reconocido cantante Dyango protagonizó un inesperado momento durante su presentación en un programa de televisión, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Jhovana Cahuasa

15/12/2025 11:30

Foto: Redes Sociales.

Todo ocurrió mientras el artista se sentaba en una banca para interpretar algunas canciones, acompañado de su guitarra. La banca, sin embargo, no era lo suficientemente estable, y el peso del cantante combinado con la falta de un sistema de fijación provocó que comenzara a tambalearse.

En cuestión de segundos, Dyango perdió el equilibrio y cayó, aunque logró sostenerse parcialmente con una mano, evitando un accidente mayor.

Entre risas y con humor, el cantante exclamó “¡Ayúdame!”, pero no dejó de cantar ni interrumpió su actuación, demostrando profesionalismo.

El incidente recordó a los internautas los múltiples momentos de similares incidentes vividos por celebridades, como la caída de Belinda durante una pasarela, pero en esta ocasión el suceso fue recibido con simpatía por los espectadores, quienes elogiaron la reacción del artista ante la situación inesperada.

 

