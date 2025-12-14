¿La jefa del año?: Taylor Swift sorprende con millonarios bonos a su equipo de trabajo

Taylor Swift volvió a convertirse en tema de conversación mundial, esta vez lejos de los reflectores del escenario. Según informó la revista People, la artista otorgó bonos que en total superan los 55 millones de dólares a todo el personal que trabaja en su espectáculo, como una muestra de agradecimiento por el éxito de su gira.

El reconocimiento económico alcanzó a un amplio equipo humano que suele permanecer fuera del foco mediático: bailarines, técnicos de sonido, personal de iluminación, catering y transportistas, entre otros.

La decisión fue celebrada tanto por los trabajadores como por seguidores de la cantante, quienes destacaron el gesto como poco habitual en la industria del entretenimiento.

Uno de los datos más llamativos es que cerca de 50 conductores de camiones recibieron bonos individuales de 100 mil dólares cada uno, una cifra que refleja la magnitud del agradecimiento de la artista hacia quienes hacen posible la compleja logística de sus shows.

Este gesto refuerza la imagen de Taylor Swift no solo como una de las artistas más exitosas a nivel global, sino también como una figura comprometida con su equipo de trabajo.

