TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Cómo estará el clima este domingo en Santa Cruz? Te contamos

Las condiciones meteorológicas presentarán variaciones importantes en distintas regiones del departamento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/12/2025 7:42

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este domingo, Santa Cruz registrará cielos mayormente nublados y elevadas temperaturas, acompañadas de lluvias en varias regiones y ráfagas de viento de consideración.

En la capital cruceña, se prevé una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados centígrados. La humedad se mantendrá alta, llegando al 89%, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 56 km/h. Además, se esperan precipitaciones aisladas en algunos sectores de la ciudad.

En la provincia Ichilo, el termómetro oscilará entre los 23 y 32 grados, sin embargo, la elevada humedad provocará que la sensación térmica llegue hasta los 36 grados, generando un ambiente sofocante.

Para la región de los valles cruceños, se anticipan temperaturas que irán desde los 12 hasta los 30 grados, con lluvias moderadas a lo largo de la jornada.

En tanto, en la Chiquitanía, se pronostican lluvias moderadas a fuertes, especialmente en las provincias de Guarayos y Ñuflo de Chávez. En esta zona, los vientos serán intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, por lo que se recomienda precaución.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Uno decide

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Uno decide

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD