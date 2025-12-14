¿Cómo estará el clima este domingo en Santa Cruz? Te contamos

Este domingo, Santa Cruz registrará cielos mayormente nublados y elevadas temperaturas, acompañadas de lluvias en varias regiones y ráfagas de viento de consideración.

En la capital cruceña, se prevé una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que alcanzará los 31 grados centígrados. La humedad se mantendrá alta, llegando al 89%, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 56 km/h. Además, se esperan precipitaciones aisladas en algunos sectores de la ciudad.

En la provincia Ichilo, el termómetro oscilará entre los 23 y 32 grados, sin embargo, la elevada humedad provocará que la sensación térmica llegue hasta los 36 grados, generando un ambiente sofocante.

Para la región de los valles cruceños, se anticipan temperaturas que irán desde los 12 hasta los 30 grados, con lluvias moderadas a lo largo de la jornada.

En tanto, en la Chiquitanía, se pronostican lluvias moderadas a fuertes, especialmente en las provincias de Guarayos y Ñuflo de Chávez. En esta zona, los vientos serán intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, por lo que se recomienda precaución.

